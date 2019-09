Effetto CR7, anche (e soprattutto) un anno dopo. Quattordici mesi dopo lo sbarco dell'alieno a Torino, la Juve traccia i primi bilanci anche extra-campo, e i numeri sono spaventosi. Ad iniziare dai social, dove la crescita è stata vertiginosa. Come rivela Tuttosport, dall'arrivo del portoghese la Juve è cresciuta da 49 milioni e 700 mila followers a 83 milioni e 800 mila, facendo registrare un +68,6%. Complici anche i 182 milioni di fan che seguono Ronaldo su Instagram.



SOCIAL BOOM - Proprio Instagram è la piattaforma con il maggior incremento: i bianconeri, ora, sono al terzo posto dietro solo a Barcellona e Real Madrid. Discorso simile per Youtube: la Juve è quarta con 2,2 milioni di iscritti. Più lenta, invece, la crescita su Twitter, dove è comunque diventata il club più seguito d'Italia, superando il Milan con 7,1 milioni di seguaci. Positivi anche i dati di Facebook, con un particolare seguito dall'Asia.



SUPER INTROITI - La crescita, però, riguarda anche gli sponsor, fondamentali per le casse e i bilanci, elementi chiave del calcio 3.0. Dopo il nuovo contratto firmato da Adidas lo scorso dicembre (51 milioni a stagione fino al 2027), anche Jeep è ora pronta ad un aumento degli introiti. L'attuale contratto da 16 milioni verrà rinnovato, portando la Juve ad incassare 50 milioni a stagione.