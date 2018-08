Una garanzia in campo... e fuori. Il primo gol non è ancora arrivato, ma l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha già fatto registrare numeri da record in casa Juventus. Come riferisce Tuttosport, dopo l'esaurimento degli 29.300 abbonamenti in vendita in pochi giorni - nonostante un rincaro del 30% rispetto alla passata stagione - e le 55 mila maglie vendute per un totale di 6,3 milioni di euro incassati (in proiezione si parla di una fascia tra i 55 e 65 milioni), in occasione della sfida contro la Lazio, il club bianconero ha segnato un nuovo primato d'incassi alla prima in casa all'Allianz Stadium: 2.704.173 euro, il 48% in più rispetto al match contro il Cagliari di un anno fa per un netto di 882.541 euro in più.