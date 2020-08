Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta. Complimenti in primis a CR7 e a quelli che ci hanno messo l’anima. — Lapo Elkann (@lapoelkann_) August 7, 2020

Lapo, cugino di Andrea, presidente della, tifoso bianconero, twitta dopo l'eliminazione in Champions die soci: "Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta. Complimenti in primis a CR7 e a quelli che ci hanno messo l’anima".