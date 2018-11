Il giorno dopo la vittoria sul Cagliari, lo sguardo divola - non senza preoccupazione - all’infermeria e in particolare ad una coperta che si sta accorciando sempre di più. Si parla di un reparto, il centrocampo, che se già nell’ultimo periodo poteva contare soltanto su una manciata di uomini, adesso è entrato ufficialmente in piena emergenza. E l’ha fatto, circostanza ancora peggiore, nel bel mezzo della preparazione per una delle sfide decisive di Champions League:Mattia Carapelli@mcarapex