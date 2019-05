Maurizio Sarri è sempre più vicino alla panchina della Juventus. Nonostante la vittoria dell'Europa League, il Chelsea è disposto a liberare l'allenatore ex Napoli con il pagamento di un indennizzo da 6 milioni di euro.



Il club bianconero non vorrebbe pagare questa cifra e, sempre secondo Tuttosport, potrebbe "risarcire" il Chelsea acquistando il terzino sinistro italo-brasiliano Emerson Palmieri (ex Roma) per 25-30 milioni di euro.

In bilico il futuro dell'attaccante argentino Gonzalo Higuain: solo Sarri potrebbe garantirgli la permanenza alla Juve, ma al momento è più facile che torni a Torino per poi ripartire.