La Juventus torna a muoversi. Archiviata la vittoriosa trasferta in Arabia Saudita, da cui il club bianconero ha ottenuto il primo trofeo stagionale vincendo la Supercoppa Italiana contro il Milan, il direttore sportivo Fabio Paratici torna operativo nel centro di Milano per provare a chiudere alcune operazioni di mercato. Già bloccato Aaron Ramsey, per cui resta viva una flebile speranza di portarlo a Torino subito, sono due le trattative più importanti che, già nella giornata di oggi, potrebbero subire una svolta.



EMERSON SUBITO - Secondo quanto riportato da Tuttosport, i contatti in corso fra Juventus e Chelsea per l'ok al trasferimento alla corte di Maurizio Sarri di Gonzalo Higuain (ancora bloccato al Milan) hanno portato le due società a discutere del futuro di Emerson Palmieri. La Juventus è alla ricerca di un esterno mancino che possa completare la rosa e liberare Leonardo Spinazzola verso un prestito fondamentale per il suo recupero atletico. Il terzino ex Roma piace da tempo, ma su di lui c'è anche il pressing dell'Atletico Madrid. La Juve spinge per ottenere dal Chelsea una formula di prestito simile a quella proposta dai Blues per Higuain: prestito oneroso con diritto di riscatto. ROMERO A GIUGNO - Oggi, invece, è giornata impegnativa per il Genoa, autentico terzo incomodo nell'affare Higuain. Il club rossoblù dovrà incontrare il Milan per la cessione di Krzysztof Piatek (che prenderà il posto della punta argentina), ma quello con Leonardo non sarà l'unico summit odierno del dg Perinetti. È previsto, infatti anche un contatto con il ds bianconero Paratici per provare a chiudere la doppia operazione Romero-Sturaro. Due affari sulla carta separati, con la Juventus che spinge per ottenere subito il cartellino del difensore classe '98. Un'operazione da circa 20 milioni in dirittura d'arrivo e che agevolerà il prestito con diritto di riscatto di Sturaro in rossoblù. Occhio anche alla posizione di Moise Kean. Un tentativo per fare del millennial bianconero l'erede di Piatek sarà fatto.