Juve ed Empoli hanno raggiunto un accordo per il prestito di Marco Olivieri, attaccante della Juve Under 23 che si trasferirà in toscana in prestito secco. Olivieri ha giocato l'ultima stagione con l'Under 23 in pianta stabile ma ha pure esordito sia in Serie A che in Champions League quando Maurizio Sarri l'ha buttato dentro contro il Lione dopo l'infortunio di Paulo Dybala nel disperato tentativo di segnare un gol in più e qualificarsi ai quarti di finale della competizione. La prossima avventura sarà all'Empoli. Con la speranza, un giorno, di tornare alla Juve.