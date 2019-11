Intervistato in mixed zone al termine della partita vinta dalla Germania per 6-1 sull'Irlanda del Nord il centrocampista della Juventus, Emre Can, ha confermato la volontà di dire addio al club bianconero a gennaio se la situazione non cambierà e non troverà maggior spazio da titolare in campionato dato che al momento è escluso dalla lista Champions League.





A GENNAIO VALUTERO' - "Sono ancora un giocatore della Juventus, ma non sono soddisfatto della situazione. Nessuno è felice quando non gioca, se la situazione non cambia dovrò pensare a gennaio a cosa ha più senso ed è più giusto per me".