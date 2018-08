Prima sei minuti più recupero: quanto è bastato per risultare determinante contro il Chievo Verona. Poi altri ventuno minuti più recupero: un tempo sufficiente per dimostrarsi anche un perfetto vice Pjanic con caratteristiche diverse, come mostrato contro la Lazio. Ed ora il tempo per una maglia da titolare potrebbe essere finalmente arrivato. Lo stato di forma di Emre Can migliora a vista d'occhio, a Parma o al più tardi dopo la sosta toccherà a lui prendersi un posto nell'undici iniziale della Juve per provare a non lasciarlo più. D'altronde nessuno più di lui può rivestire ogni ruolo nel centrocampo bianconero: mediano in una linea a due, mezz'ala o vertice basso in caso di centrocampo a tre. Può far tutto, sa far tutto. Non a caso la Juve pur di arrivare a lui ha anche accettato di inserire per la prima volta una clausola rescissoria, come quella da 50 milioni di euro che si attiverà tre tre stagioni.



NIENTE NAZIONALE – La decisione di Low di non convocarlo per le prossime due amichevoli della Germania non equivale ad una bocciatura, quanto alla necessità del ct tedesco di puntare da subito su elementi in condizione ottimale. Quella che Emre Can per la gioia di Max Allegri potrà continuare a inseguire anche durante la sosta, nonostante i progressi delle ultime settimane. A rallentarne la preparazione estiva infatti sono sopraggiunti dei problemi muscolari che lo hanno visto fermarsi spesso a causa di crampi: una situazione monitorata dallo staff sanitario bianconero, che gradualmente sta lasciando in pace il tedesco e in ogni caso non vincolata al lungo infortunio alla schiena che lo ha tenuto fermo ai box la scorsa stagione facendogli anche perdere il treno per il Mondiale di Russia. E allora fategli spazio, il tempo di Emre Can dal primo minuto sta arrivando.



@NicolaBalice