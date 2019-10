La Juventus è sempre alle prese con due casi spinosi per quanto riguarda il mercato in uscita: Emre Can e Mario Mandzukic. Il primo sta giocando, trova minuti, ma è comunque pronto a partire a gennaio dopo la scelta della società bianconera di farlo fuori dalla lista Champions; il secondo si allena da solo e attende solo la chiamata giusta, non ancora arrivata.



SOLO A UNA CONDIZIONE - Come scrive la Gazzetta dello Sport, Emre Can è pronto a valutare solamente proposte di alto livello, come può essere quella del Paris Saint-Germain che lo ha già cercato in estate, o quella del Bayern Monaco. Per questo motivo non vestirà la maglia di un club italiano: l'ex Liverpool andrà via solo per l'estero.



MANDZUKIC APRE - Dopo il no estivo, invece, Mario Mandzukic ha riaperto la porta al Manchester United, alla ricerca di un centravanti di esperienza. Anche per il croato, comunque, è quasi impossibile vedere un futuro in Italia con un'altra maglia: se il Siviglia in Spagna non lo tenta, attenzione al mercato cinese. Emre Can e Mandzukic, gli uomini da Champions di Allegri sono pronti a fare le valigie con Sarri. E provare a rilanciarsi altrove. Ma non in Serie A.