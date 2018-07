Nella prima sgambata della stagione 2018/19, lasi è imposta per 4-0 sui dilettanti del Chisola. Poco meno di un'ora a ritmi blandi per la squadra di Massimiliano Allegri, con il primo gol stagionale firmato da uno dei gioielli di questa campagna acquisti, ovvero Emre Can. Alla Continassa maglie d'allenamento per i bianconeri, che hanno schierato tra i big Rugani e Chiellini al centro, ai lati l'altro nuovo arrivo Cancelo a destra e Alex Sandro a sinistra, centrocampo composto da Emre Can, Pjanic e Marchisio più alcuni giovani come Kastanos, Beltrame e Clemenza in campo. Il primo gol è di Emre Can, abile in tap in dopo respinta del portiere del Chisola su tiro da fuori di Pjanic. Raddoppio con modalità simili per Kastanos, dopo una buona incursione di Marchisio stoppata dall'estremo difensore dei dilettanti. Il terzo gol è su azione da corner di Alex Sandro, bravo a sbucare sul secondo palo dopo una sponda di Beltrame. Chiude nel finale Luca Clemenza per il 4-0 definitivo. Da segnalare una rete annullata per fuorigioco a Beltrame.