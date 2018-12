Emre Can è pronto a tornare titolare. La Juventus vive un delicato periodo ricco di impegni, tra Serie A e Champions League, e il centrocampista tedesco fa molto comodo a Massimiliano Allegri, dopo aver recuperato dalla delicata operazione per rimuovere un nodulo tiroideo. Dopo aver vissuto scampoli di partita tra Inter e Young Boys, Emre Can dovrebbe tornare in campo dal primo minuto nel sentito derby della Mole contro il Torino, il suo primo con la maglia bianconera dopo l'arrivo in estate a parametro zero dal Liverpool.