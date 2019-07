Emre Can, centrocampista della Juventus al secondo anno in Serie A, ha parlato a Tuttosport del suo impatto sul campionato italiano e del futuro in bianconero: ''Preparazione? Procede bene. Ci sono tante cose nuove: allenatore e giocatori. Noi dobbiamo metterci a disposizione del mister per il suo nuovo stile di calcio e saremo felici di farlo''.



ALLEGRI - ''Non ho preferenze, penso di essere in grado di fare bene in entrambi i modi di giocare''.



VITTORIE - ''Alla Juventus bisogna vincere tutto. I tesserati lo sanno. La Serie A è molto importante, è molto difficile, ci sono tante partite. Dunque vogliamo ripeterci con lo Scudetto, far bene in Coppa Italia e proveremo a dare il massimo anche in Champions''.



CAMPIONATI - ''La Serie A è più tattica, la Premier fisica e la Bundesliga più tecnica''.



RUOLO - ''Mi sento bene da mediano, ma vanno bene tutte le posizioni. L'importante è essere a disposizione della squadra e del mister''.



INTER - ''E' una squadra molto forte, ma ci sono anche altre squadre attrezzate che vorranno giocare per lo Scudetto. Quanto alla sfida tra Juve e Inter, penso sia prematuro dare giudizi di merito, noi avevamo appena 10 giorni di lavoro e stiamo cambiando stile''.



RABIOT E RAMSEY - ''E' una buona cosa che siano qui: più campioni ci sono e meglio è. Se giochi nella Juve sai che c'è concorrenza. Noi giocheremo con tre o quattro centrocampisti e ovviamente vogliamo essere tutti titolari''.