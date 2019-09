Emre Can si guarda attorno dopo che la Juve lo ha escluso dalla lista Champions. Il centrocampista tedesco piace al PSG che ha provato ad acquistarlo già negli ultimi gironi di mercato estivo. Il tedesco però disse di no, convinto di potersi ritagliare un ruolo da protagonista alla Juventus. Questo inizio di stagione, invece, sta dicendo esattamente il contrario. E' l'unico dei sette centrocampisti centrali a disposizione di Sarri a non aver iniziato nessuna partita dall'inizio. Fino ad ora ha collezionato solo 30 minuti.