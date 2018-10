Emre Can finisce sotto i ferri. Il centrocampista tedesco della Juventus questa mattina verrà operato a Francoforte per asportare un nodulo tiroideo, per il quale gli esami hanno reso necessario un intervenire chirurgico. L'ex giocatore di Liverpool e Bayern Monaco, in accordo con il club bianconero, ha deciso di farsi operare in Germania: rischia di restare fermo un mese. Allegri in mezzo al campo ha la coperta corta: Khedira, infortunatosi ai flessori contro il Valencia, ha subito una ricaduta contro l'Udinese, a inizio ottobre, ad oggi la sua presenza per l'impegno con il Cagliari, sabato prossimo allo Stadium, è in forte dubbio.