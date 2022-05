L'entourage di Paul Pogba è atteso lunedì a Torino: trova conferma anche da parte delle nostre verifiche la notizia secondo la quale la presenza di Rafaela Pimenta e i suoi assistenti è prevista per dopodomani, in corrispondenza di Juventus-Lazio. Questo può essere propedeutico a colloqui per il ritorno di Paul Pogba, che come vi raccontiamo da tempo non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza con il Manchester United; sul giocatore ci sono PSG, Real Madrid e, appunto, Juventus.



COINCIDENZA - E' pur vero che tra i giocatori della Juventus De Ligt, Kean e Pellegrini fanno parte della scuderia del defunto Mino Raiola. E' quindi possibile che il motivo principale della visita sia un incontro con la dirigenza bianconera incentrato sui piani della società per questi tre calciatori, rispettivamente colonna della difesa, alternativa costosa in attacco e alternativa in difesa, per valutare insieme le mosse estive. Niente vieta, comunque, di parlare en passant anche delle prospettive di Pogba, per affrontare le quali i contatti, presenza o meno, sono continui...