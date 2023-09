Fin qui zero minuti in campo, però è stato voluto con forza da Max Allegri. Perché Hans Nicolussi Caviglia è uno che sa far tutto e che si ritaglierà il suo spazio in stagione. Intanto si riscopre anche con un ruolo diverso in questa Juve, quello del traduttore. Quando è arrivato il momento di gettare nella mischia Timothy Weah a Empoli, infatti, proprio Nicolussi Caviglia ha tradotto in francese le indicazioni di Allegri e del vice Marco Landucci.