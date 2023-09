Arrivano notizie confortanti per quanto riguarda Federico Chiesa, che dopo il risentimento muscolare accusato in Nazionale ha dovuto lasciare il ritiro degli Azzurri, rinunciando ai match contro Macedonia del Nord, in programma questa sera, e Ucraina, martedì a San Siro. I primi controlli effettuati dal numero 7 della Juventus, una volta fatto ritorno a Torino, hanno avuto un esito confortante. Chiesa non accusa lesioni, una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo a tutto l'ambiente bianconero, dal quale filtra un cauto ottimismo circa la possibilità che l'attaccante ex Fiorentina possa essere convocato da Massimiliano Allegri per il match di sabato prossimo all'Allianz Stadium contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Per scrupolo, altri esami potrebbero essere effettuati nella giornata di lunedì.