Non solo Miralem Pjanic: oltre all'infortunio del bosniaco e al deludente 1-1 del Via del Mare, la Juve deve fare i conti anche con lo stop di Gonzalo Higuain. Secondo quanto riporta Sky, infatti, il Pipita - dopo uno scontro di gioco con il portiere avversario Gabriel, risolto momentaneamente con una fasciatura - è rimasto a terra accasciato. L'argentino ha poi lasciato il campo in barella ed è possibile che nelle prossime ore verrà sottoposto ad alcuni esami.