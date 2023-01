Sono passare da poco le 10 del mattino quando Arek Milik si presenta al J Medical. Per lui esami strumentali, necessari per valutare con precisione l'entità del problema muscolare rimediato contro il Monza. Ma già domenica da casa Juve filtrava una certa preoccupazione, temendo uno stop di almeno 20-30 giorni. Una brutta tegola, solo in parte mitigata dal contestuale ritorno di Dusan Vlahovic.