La Juventus starebbe valutando la possibilità di cedere Daniele Rugani, difensore centrale classe 1994 in scadenza nel 2024 con il club bianconero. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l'attuale difensore centrale bianconero potrebbe essere rimpiazzato da Igor, centrale brasiliano classe 1998 della Fiorentina. Igor, classe 1998, è alla Fiorentina dal 2020, dopo un percorso che lo ha visto vestire le maglie di Liefering, Wolfsberger, Austria Vienna e Spal. L'idea della Juventus avrebbe una base tecnica, con l'inserimento in rosa di un giocatore di quattro anni più giovane, e una economica, che permetterebbe alla Juve di liberarsi di un contratto da 3.5 milioni di euro (l'ingaggio annuale di Rugani) per accomodarsi su una cifra più bassa, visto che Igor attualmente alla Fiorentina percepisce 700 mila euro a stagione e alla Juve passerebbe a un ingaggio da 1,2-1,5 milioni a stagione.