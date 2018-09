La Juventus Women - prima squadra femminile del club bianconero - si avvicina allo storico esordio in Champions League. Il sito ufficiale della società ha pubblicato le informazioni utili per il primo match contro il Brondby.



INFO E PREZZI - "Sta per arrivare un’altra “prima volta” storica per le Juventus Women, che il 12 settembre, allo stadio “Piola” di Novara, in viale Kennedy 8. disputeranno il primo match europeo ufficiale della loro storia: la gara di Women’s Champions League contro la squadra danese del Brondby. Una gara imperdibile (fischio d’inizio alle 19.30) per la quale i biglietti, in vendita esclusivamente nel giorno gara, saranno a disposizione presso la cassa dello Stadio, che sarà aperta dalle 15 in piazzale Mornese. I cancelli apriranno invece alle 18.30. I prezzi: 10 euro intero, 5 euro ridotto under 16".