La Juventus non ha ancora ufficialmente aperto la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023, ma agli Juventus Official Fan Club alcune cifre sono già state comunicate dalla società bianconera scatenando, come pronta risposta una vera e propria reazione polemica dal mondo dei tifosi juventini. Il motivo? I costi continuano ad essere in netta crescita e sono incredibilmente più alti delle dirette concorrenti in Serie A.



PREZZI TRIPLICATI DA CR7 IN POI - Da quando Cristiano Ronaldo è stato annunciato dalla Juventus come nuovo acquisto e fino ad oggi il prezzo degli abbonamenti ha continuato a crescere senza sosta arrivando addirittura a triplicarsi rispetto a neanche 10 anni fa quando la Juve stava vivendo l'inizio del ciclo iper-vincente. Nel 2012, un posto in Tribuna Nord costava 275 euro oggi si arriva ai 650 euro. La tribuna centrale (la tribuna più cara esclusa quella d'onore) è passata dagli 800 euro ai 2560 euro di oggi.



IL DOPPIO RISPETTO A INTER E MILAN - Quello che però sta facendo infuriare i tifosi bianconeri, che sui social stanno animando e lanciando campagne di protesta, è legata anche al rapporto dei costi per la cosiddetta "curva" e in rapporto ai prezzi di Inter e Milan, le dirette rivali. Per la Juventus il rinnovo dell'abbonamento in prelazione costerà fra i 650 e i 675 euro, mentre per i nerazzurri il rinnovo è costato finora 269 euro (in prelazione) e 270 euro per i rossoneri.