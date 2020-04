La Juve, così come l’Inter, è tentata da Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina, che coi bianconeri aveva già un accordo di massima, prima dell’arrivo di Rocco Commisso che decise di trattenere il gioiello viola. Il patron dei toscani aspetta una maxi offerta, superiore ai 70 milioni di euro, per il figlio d’arte, ma difficilmente qualcuno, dopo questo blocco da coronavirus, arriverà a presentare quell’offerta solo cash. Per questo, la Vecchia Signora, studia l’inserimento di alcune contropartite.



I NOMI - Rolando Mandragora, ora all’Udinese, è pronto a tornare in bianconero per diventare poi preziosa pedina di scambio. Non solo lui, però, perché come scrive la Gazzetta dello Sport, anche Cristian Romero, centrale del Genoa, a stagione terminata tornerà alla Juve. E l’argentino è un altro giocatore che rientra nelle preferenze della Fiorentina, che ci aveva provato già a gennaio. Infine, la Viola cerca un rinforzo anche a sinistra, e in casa bianconera c’è quel Luca Pellegrini che tanto bene stava facendo a Cagliari. Tre nomi graditi, che possono abbassare la parte cash, con la Juve che studia il piano per provare a fare lo sgambetto all’Inter per Chiesa, gioiello del prossimo mercato.