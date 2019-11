Evelina Christillin dice la sua sul caso Cristiano Ronaldo: "Sarri ha fatto bene a sostituirlo - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport -, perché già dalla gara di Mosca si capiva che non era in forma. Non vedo colpe di lesa maestà né intemperanze da parte dell’allenatore. Ci sta che il giocatore ci resti male, meno che se ne vada prima della fine della gara. E’ un peccato per i compagni, che meritavano la sua presenza dopo una vittoria importante. Ho grande ammirazione per CR7, che ha fatto bene a Torino e al calcio italiano, però a volte si comporta da viziatello, come quando non si presenta ai premi se non vince. Vorrei dargli un consiglio da ex sportiva: deve essere più uomo squadra. La Juve è una società seria e Ronaldo un suo asset, un capitale importante che il club deve continuare a valorizzare".