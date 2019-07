L'Everton fa sul serio per Moise Kean. Contatti avviati con la Juventus, che ha fissato il prezzo del classe 2000: come riporta Sky Sports, i bianconeri chiedono 40 milioni di euro per l'ex Verona, con l'inserimento di una clausola di recompra. Contatti che proseguono, i Toffees vogliono il 18 bianconero.