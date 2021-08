La Juventus e l'Everton hanno avuto nuovi contatti questa mattina per definire tutti i dettagli per l'eventuale ritorno a Torino di Moise Kean. Come vi abbiamo raccontato l'operazione era già a buon punto nella serata di ieri, ma oggi le parti hanno portato avanti gli ultimi dettagli propedeutici alla chiusura. L'accordo trovato è sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto con il giocatore che, se arriverà il via libera dei bianconeri, potrebbe tornare in Italia già lunedì.