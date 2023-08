Facundo Gonzalez è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Italia: la Juventus lo aspetta. Il difensore uruguaiano classe 2003 è arrivato a Milano e nelle prossime ore si trasferirà a Torino per sostenere le visite mediche e firmare con i bianconeri. L'affare, d'altronde, è stato blindato nei giorni scorsi con tutti gli accordi del caso: al Valencia un indennizzo da 350-400mila euro per cominciare, cui sommare diversi bonus che potranno portare la cifra a un massimo di 3 milioni di euro negli anni, più una percentuale sulla futura rivendita massima del 20%. Per il ragazzo un contratto di cinque anni che partirà da 600mila euro a stagione con un progetto di crescita che passa subito dalla Serie A e non dalla Next Gen. Ma non immediatamente dalla Juve.



PRESTITO - Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.com negli scorsi giorni infatti, il club bianconero ha intenzione di girare immediatamente Gonzalez in prestito per permettergli di giocare con continuità e maturare. Tre club in questo senso si sono già mossi: la Salernitana è la squadra che più di ogni altra si è portata avanti nella corsa al 20enne, in seconda fila Hellas Verona e Monza. Intanto i primi passi in Italia: Facundo Gonzalez è pronto.