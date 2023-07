È stato uno dei leader dell'Uruguay che ha vinto i recenti Mondiali Under 20 e adesso si candida a passare ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. Il tutto senza disputare nemmeno un minuto ufficiale con la prima squadra del Valencia. Parliamo di Facundo Gonzalez, difensore centrale atteso in Italia la prossima settimana per la firma con i bianconeri.- Eppure la Continassa non sarà la destinazione finale del classe 2003. Il 20enne infatti, è destinato ad una esperienza in prestito in Serie A: in pole per ingaggiarlo c'è la Salernitana, subito in seconda fila il Monza e poi il Verona. Una scelta, quella di cedere Facundo, che non sta entusiasmando affatto il popolo bianconero.- Per Giuntoli si tratta di un investimento futuribile: al Valencia finiranno circa 3-4 milioni di euro, bonus compresi, ai quali si aggiunge anche una percentuale sulla futura rivendita in favore del club spagnolo. A testimonianza del fatto che anche gli iberici credono che il profilo di Gonzalez sia ottimo in ottica futura.