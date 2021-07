La prima Juventus della nuova gestione Allegri, la prima della stagione 2021/22 non vedrà scendere in campo né Nicolò Fagioli, né Gianluca Frabotta e né Alessandro Di Pardo. Tutti e tre sono stati esclusi dall'amichevole per motivi disciplinari in seguito ad un ritardo non digerito dall'allenatore e non saranno quindi della gara aggiungendosi ai ​già certi assenti Luca Pellegrini e Paulo Dybala che però sono alle prese con i rispettivi problemi muscolari.