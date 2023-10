Fagioli ha rotto il silenzio.

E penso lo abbia fatto al momento giusto, dopo tutta la merda che gli stanno tirando.



Sono con te Fagio #FinoAllaFine pic.twitter.com/aqf80t9wA8 — PAZZOPERYILDIZ (@pazzamentejuve) October 18, 2023

, ha scritto nelle sue storie su Instagram: "Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con... O forse meglio, solo per conquistare due visualizzazioni in più.Aggiungendo l'emoji che simboleggia il "vomito".