Nicolò Fagioli, attraverso il suo profilo Instagram, ha parlato della Juventus e della sesta stagione bianconera ormai volta al termine: "La 6^ stagione bianconera è finita. Un anno con diverse difficoltà dovuto al COVID, ma anche un anno con diverse gioie come l’esordio in serie A con la maglia che amo! Ora si guarda in avanti!".