. Nel mercato della Juve c'è spazio per acquisti e cessioni ad ogni livello, nell'agenda del club bianconero ci sono appuntamenti solo apparentemente marginali.Perché a stretto giro di posta arriverà un incontro che potrebbe anche essere quello decisivo: a un anno dalla scadenza del contratto ci si avvicina alla resa dei conti.Si sente pronto, si sente forte. Vuole dimostrarlo alla Juve e vuole che il club gli dia la fiducia necessaria. Altrimenti preferisce cercare un'altra società che voglia puntare su di lui, subito.dopo l'ottima stagione disputata in B nella sua Cremonese. Questo comunque gli verrà proposto. Altrimenti, prima che sia troppo tardi, verrà ceduto al miglior offerente. Gli interessamenti non mancano, l'idea di trasformarlo in una ricca plusvalenza comunque non dispiace al club, considerando come Fagioli non si ancora ritenuto pronto da almeno una parte nella stanza dei bottoni bianconera.