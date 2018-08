Ed ora via alla fase due. Quella del consolidamento della rosa. Archiviato un mercato da dieci in pagella (forse 9 o 9.5 per i più critici), la Juve ora è già pronta a voltare pagina. Mantenendo ad esempio la parola con tutti quei giocatori rimasti a Torino nonostante le tante e importanti offerte. È quindi tempo di rinnovo. Per Miralem Pjanic, prima di tutto. Proprio il bosniaco inaugurerà l'elenco di contratti da rivedere e prolungare: tutto pronto, tutto fatto. Giovedì scorso l'incontro decisivo a Milano tra la dirigenza bianconera e il suo entourage in presenza anche di papà Fahrudin, ieri il salto in sede alla Continassa per gli ultimi dettagli. Ora manca solo l'annuncio, poi Pjanic si legherà fino al 2023 con un ingaggio da circa 6.5 milioni netti a stagione più bonus. Prima il bosniaco dunque, poi tutti gli altri.



CUADRADO – Tra i discorsi da riprendere c'è quello legato al rinnovo di Juan Cuadrado, tra i primi ad essere già abbozzato. Era il finire della scorsa stagione, mentre il suo agente Alessandro Lucci imbastiva l'operazione Perin e programmava quella Bonucci, ecco che nel chiudere le porte d'uscita per il colombiano si ragionava già su un adeguamento dell'ingaggio con prolungamento. Per lui accordo al rialzo a circa 4.5 milioni più bonus.



RUGANI – Il ragionamento legato a Daniele Rugani è diverso. Il centrale era tutt'altro che incedibile, ma strada facendo la sua affidabilità ha portato la Juve a optare per la cessione immediata di Caldara, necessaria per completare la maxi operazione col Milan. Ma non è stato il club bianconero a rinunciare alle sterline sonanti del Chelsea, arrivato ad offrire oltre 50 milioni, il sacrificio è stato anche di Rugani che avrebbe firmato un contratto da oltre 4 milioni netti a stagione: ecco che anche per lui si procederà nelle prossime settimane ad un rinnovo che lo farà passare dagli attuali 1.8 milioni netti a stagione a circa 3 l'anno più bonus.



ALEX SANDRO – Il nodo più delicato è sempre quello di Alex Sandro. Anche se rispetto ad una stagione fa, il no secco rifilato ad un Psg arrivato fuori tempo massimo è stato accettato serenamente dal brasiliano, già in forma smagliante e apparso decisivo contro il Chievo dopo un'annata anonima. Da mesi la Juve ha in cantiere una proposta di rinnovo ancora non presentata all'entourage del giocatore, ora che il mercato è concluso la dirigenza bianconera potrà passare dalle intenzioni ai fatti. Ed Alex Sandro firmerà, passando dagli attuali 2.6 milioni a stagione ai 4.5 del prossimo accordo.



