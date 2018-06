Andrea Favilli piace in Serie A. Di proprietà della Juventus, secondo Gazzamercato.it l'attaccante ormai ex Ascoli interessa a SPAL, Chievo, Empoli e Genoa, ma la Vecchia Signora non ha fretta. Max Allegri lo valuterà nel ritiro pre-campionato prima di dare il via libera alla cessione seppur a titolo temporaneo. Favilli potrebbe salutare Torino mediante la formula del prestito.