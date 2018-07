Torino, oggi, è stato il centro del mondo del calciomercato. Si perché tutti ma proprio tutti parlano di Cristiano Ronaldo alla Juventus con notizie che già nella notte di ieri hanno iniziato a circolare da ogni angolo del pianeta. Il tam tam mediatico è iniziato con Marca e A Bola che nelle rispettive prime pagine hanno riportato la stessa notizia: la Juve parla con Cristiano Ronaldo e gli offre 120 milioni per i prossimi quattro anni, 30 milioni a stagione, più di quelli offerti dal Real Madrid. I tifosi della Juve iniziano a crederci, l’attesa, in città, sale anche perché col passare delle ore notizie, voci e rumours si rincorrono. Partono da tutti gli angoli del mondo ma arrivano tutte inesorabilmente qua. A Torino.



ATTESA - Sui social inizia a girare la voce che Mendes sia in Italia, qualcuno lo avrebbe avvistato in zona e così di fronte agli alberghi che da sempre ospitano i grandi protagonisti del calcio europeo in occasione delle trasferte con la Juve inizia la spasmodica attesa. In città non si parla d’altro. Torino è il microcosmo di un mondo che oggi ha avuto come grandi protagonisti la Juve e Cristiano Ronaldo, un sogno di inizio estate che mai come questa volta sembra così vicino per i tifosi. Smentite non ne arrivano, anzi. Marotta in Lega sorride e si limita a sussurrare un ‘suggestioni’ che vuol dire tutto e non vuol dire niente, conferma ma non smentisce e questo basta per giustificare l’attesa di Torino, dell’Italia e del mondo. Sarebbe un colpo - cifre alla mano – che sembra ancora impossibile. Paradossalmente, mai come questa volta, è stato così concreto.