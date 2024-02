Juve-Felipe Anderson, nuovi contatti nei prossimi giorni: ecco la richiesta del brasiliano

Nicola Balice e Federico Zanon

Via dalla Lazio. La decisione non è stata ancora presa, ma tutti gli indizi vanno in questa direzione, Felipe Anderson a giugno saluterà il mondo biancoceleste per provare una nuova avventura. Lotito per convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno ha messo sul piatto 3,5 milioni di euro netti tra parte fissa e bonus, l'ex West Ham per ora ha scelto di dire no e di considerare altre proposte. Come quella della Juventus, che valuta il profilo del numero 7 a parametro zero.



INCONTRO IN AGENDA - L'interesse è reale, ma per ora la trattativa non ha preso il volo. Siamo ancora nella fase di studio. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'incontro in programma nei prossimi giorni con la sorella-agente di Felipe Anderson servirà alla Juventus per raccogliere informazioni e studiare la strategia. Al momento non è in cantiere un affondo, perché le richieste d'ingaggio sono importanti, circa 4 milioni di euro più bonus. Tanti soldi per un giocatore di qualità, che conosce la Serie A e non ha costi di cartellino, ma comunque over 30 e al momento non etichettato come titolare.



DOVE LO METTI? - Oltre all'aspetto economico, va considerato quello tattico. Allegri ha il contratto in scadenza nel 2025, ma non è sicuro di essere sulla panchina bianconera la prossima stagione, motivo per il quale l'eventuale ok all'operazione Felipe Anderson dovrà arrivare dalla guida tecnica. O il livornese o il nuovo allenatore. Al momento ci sono tanti punti interrogativi e poche risposte, ma il calcio moderno obbliga anche le big a valutare rinforzi a parametro zero. Felipe Anderson fa gola a molti, Juve compresa.