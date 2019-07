Barbara Bonansea, esterno offensivo di Juventus e Italia femminile, parla a Sky Sport, facendo il punto anche sul suo futuro: "L’estero non è solo una cosa per il calcio, ma un’esperienza di vita, ma non c’è stata ancora l’occasione. Sono ben felice di essere alla Juventus, un top club e spero che possa diventarlo anche a livello europeo. Sto puntando sulla Juve per andare avanti in Champions. Richieste ne sono arrivate, ma non dimentico chi ha avuto fiducia in me da subito. Quindi sì, resto alla Juve".