Sara Gama, capitano della Juventus femminile, parla a Torino Magazine, in edicola da oggi: "È ancora complicato giocare a calcio per le bambine, ma le cose stanno migliorando e le grandi squadre hanno vivai sempre più organizzati, le piccole rappresentano qualcosa di completamente diverso rispetto al passato, sono il futuro". "Dove c'è sofferenza c'è ignoranza, ed è in questo scenario che nasce il razzismo", aggiunge il difensore della Juventus campione d'Italia e della Nazionale femminile.