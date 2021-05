In casa Juventus femminile si va verso il cambio di panchina. ​Si avvicina, infatti, lo sbarco in Italia di Joe Montemurro, pronto a prendere il posto di Rita Guarino, con l'australiano a un passo dal firmare un biennale con la Vecchia Signora. Montemurro ha giocato in Italia, indossando le maglie di Potenza e Treviso.