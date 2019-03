L'ex difensore della Juventus Ciro Ferrara non ci sta e risponde direttamente alle accuse infamanti di David Endt, team manager e responsabile della comunicazione dell'Ajax ai tempi della finale di Champions di Roma contro i bianconeri, ai microfoni di Sport Mediaset: "Senza voler entrare nella polemica, vorrei sottolineare come forse proprio il responsabile della comunicazione dell'Ajaz ci aiuto moltissimo in quel successo. Pochi giorni prima della finale, a precisa domanda su chi avrebbe vinto la Champions, l'allenatore degli olandesi Van Gaal rispose 'non so chi vincerà la coppa ma so che quella coppa tornerà sul nostro aereo'. Bene, anche il responsabile della comunicazione avrebbe dovuto sapere che quelle dichiarazioni ci fecero abbastanza incazzare".