La pesante sentenza che ha colpito la Juventus, infliggendole 15 punti di penalizzazione in classifica, ha reso necessario un confronto tra la dirigenza e la squadra nel primo pomeriggio: secondo quanto apprende la nostra redazione, il presidente Ferrero e l'ad Scanavino si sono rivolti ai giocatori e hanno fatto presente la necessità di compattezza di fronte a quella che è percepita come un'ingiustizia.



A OGNUNO IL SUO - La dirigenza sarà impegnata a difendere il club nelle sedi opportune, Danilo e compagni lo faranno sul campo, ognuno dovrà fare il proprio mestiere. Questo, in sostanza, quello che è stato espresso nel faccia a faccia. La rappresentanza di milioni di tifosi in tutto il mondo assume grande rilievo oggi più che mai.