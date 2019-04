Lo ha spiegato bene Giorgio Chiellini dopo la vittoria con l'Empoli: “Non pensiamo all'Ajax, sapevamo di dover vincere cinque partite per vincere lo scudetto, ora ne mancano quattro. Vogliamo solo riuscirsi il prima possibile per levarci il pensiero”. E a quel punto sì, poter pensare solo alla Champions. Dodici i punti che separano i bianconeri dall'ottavo tricolore consecutivo, ammesso che il Napoli riesca ad andare dritto per dritto senza lasciare altri punti per strada, il calendario delle prossime giorni dice che può farcela.