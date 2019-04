La sconfitta con la Spal ha rimandato ancora la festa scudetto della Juventus, ma adesso per gli uomini di Allegri è vietato sbagliare. I 90 minuti che restano nel ritorno con l’Ajax saranno infatti decisivi per il proseguo del cammino Champions dei bianconeri. Gara da dentro o fuori, si riparte dall’1 a 1 dell’andata e, nel suo Stadium, la Juve ha il pronostico nettamente a favore. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, la vittoria bianconera vale 1.67, a 5.25 le chance degli olandesi di espugnare l’Allianz Stadium, il pareggio è a 3.80. Il risultato dell’andata avvantaggia i bianconeri anche per il passaggio turno, a 1.30 contro il 3.50 dell’Ajax. Schieratissimi gli scommettitori, il 96% ha puntato sulla vittoria bianconera nel match, il 90% crede nella semifinale della Juventus.