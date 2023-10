Può tornare con calma Danilo, a maggior ragione può farlo Alex Sandro. Perché Daniele Rugani si sta confermando una certezza per la Juve e per Max Allegri. Così, col ruolo di riserva affidabile e un nuovo ingaggio sostanzialmente dimezzato (1,5 milioni netti più bonus invece dei 3 di oggi) potrà veramente firmare un rinnovo ormai in programma.