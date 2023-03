Appuntamento che dovrebbe vedere la Juve scendere in campo di nuovo con quella formazione che ad oggi è quella tipo, almeno per quello che è l'attuale momento della rosa bianconera.anche se da esterno a tutta fascia è ancora troppo condizionato e condizionante, anche se il tridente resta solo sullo sfondo come ipotesi, anche se da centravanti ci sono opzioni più naturali. È però proprio quest'ultima ipotesi che torna a stuzzicare la fantasia dinonostante poi in campionato sia Moise Kean quello costretto allo stop forzato causa squalifica. Altri dubbi? Non molti: se Alex Sandro sta bene gioca lui, altrimenti è pronto Leonardo Bonucci. E nella Juve provata alla Continassa, altre novità non ce n'erano.PROBABILE FORMAZIONE – Questa la formazione anti-Friburgo testata alla vigilia, con Alex Sandro ci sarebbe Danilo sul centro destra e Bremer al centro della difesa.A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Gatti, Iling-Junior, Barrenechea, Paredes, Pogba, Miretti, Soulé, Chiesa, Kean.Indisponibili: De Sciglio, Kaio Jorge, Milik.Squalificati: nessuno.Diffidati: Danilo, Miretti.