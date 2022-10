Non si cambia. La sconfitta contro la Juventus, la quarta nelle ultime sette partite tra campionato e Champions League, ha riportato Massimiliano Allegri sul banco degli imputati, ma anche questa volta non è previsto nessun ribaltone. Si va avanti con l'allenatore livornese, chiamato però a invertire la rotta già dalla sfida di domani contro il Maccabi. Servono risultati e soprattutto prestazioni, è necessario recuperare la voglia di lottare, mancata completamente contro il Milan. Il Meazza ha messo in mostra una Juve indolente, senza personalità e attributi, senza la giusta cattiveria agonistica, serve trovare i giusti rimedi, prima che sia troppo tardi.



SVOLTA - Se oggi non ci fosse stata la partenza per Haifa, sarebbe stato ritiro immediato com’era successo poco meno di un anno fa, dopo la sconfitta del Bentegodi. Ogni decisione verrà quindi rimandata a mercoledì, quando la Juve si ritroverà per preparare il derby con il Torino, in calendario sabato alle 18. Di certo il clima disteso è destinato a cambiare. Allegri è pronto a vestire i panni del sergente severo, supportato dalla società. Non verranno più tollerati ritardi o altre leggerezze, per ogni mancanza si prenderanno provvedimenti immediati, a partire dalle multe. Ordine e disciplina e soprattutto compattezza, per risalire insieme.