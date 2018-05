Claudio Filippi, preparatore dei portieri della Juve, parla ai microfoni di Jtv: "È stata una stagione che dal punto di vista dei portieri ci ha regalato tante soddisfazioni. Le prove di Buffon sono state al solito straordinarie, abbinate a una serie di partite di Szczesny molto belle. Devo dire che è stata una grande soddisfazione vedere giocare Tek (il soprannome di Szczesny, ndr) già su questi livelli. Scudetto? Vincere questo campionato è stato molto complicato, abbiamo fatto un'impresa incredibile così come in Coppa Italia. Peccato per quell'episodio che ci ha impedito di andare avanti in Champions League, l'avremmo meritato".