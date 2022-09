Paul Pogba ieri mattina è sceso in campo al Training Center della Continassa per il secondo giorno di lavoro con la palla, ma quando è tornato negli spogliatoi aveva dolore e da lì, riporta la Gazzetta dello Sport la scelta di operarsi, anche se non troppo convinta e spinta dal suo staff che ha insistito per operare subito e non perdere altro tempo.



Filtra però fastidio e nervosismo da parte della Juventus che non poteva obbligare Pogba ad operarsi, ma che sono tutti convinti del fatto che se avesse dato retta fin da subito ai medici del club, che hanno sempre spinto per l’intervento, si sarebbe risparmiato tempo prezioso.