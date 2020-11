Passi avanti, piccoli, ma importanti.si è finalmente preso lae nel corso della partita contro il Cagliari ha dimostrato di poter essere lui il faro di un centrocampo che, almeno per ora, sembrava proprio senza padrone. Una prestazione che da tutti è stata definita in crescendo e che è anche premiata da numeri e statistiche.Analizzando heatmap e touchmap, infatti, emerge chiaramente come Arthur abbia provato sempre e comunque a dare una chiara linea di passaggio ai compagni liberandosi anche in uno o due tocchi della sfera senza mai andare in difficoltà. Con 110 tocchi, infatti, sono arrivati circa 100 passaggi di cui il 96% arrivati a segno. Difensivamente ha tentato 2 contrati vincendoli entrabi, ha completato 3 intercetti vincendo circa la metà dei duelli (anche aerei).- Arthur si sta quindi prendendo il ruolo diIl 96% dei passaggi riusciti e la sola singola chance creata, confermano infatti la tendenza di essere sì una certezza in mezzo al campo, ma. È in questo dato, nel coraggio di provare ad accelerare e verticalizzare, in cui può ancora crescere. Sporcherà un po' quelle percentuali mostruose, ma la Juventus non potrà che goderne con i suoi attaccanti che amano l'attacco della profondità.